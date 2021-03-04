MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor'dan Galatasaray ve hakem açıklaması!
GeriFutbol Sivasspor'dan Galatasaray ve hakem açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Sivasspor'dan Galatasaray ve hakem açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor'dan Galatasaray ve hakem açıklaması!

Sivasspor Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde hakem hatalarından endişeli olduklarını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından, "Endişeliyiz" başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Anadolu kulüplerinin bir üyesi olarak, sık sık maçlarımızda başımıza gelen hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarının bir benzeri, şampiyonluk yaşayan takımların başına geldiğinde bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Sivasspordan Galatasaray ve hakem açıklaması

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi