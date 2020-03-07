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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 08:46,Son Güncelleme:/

Sivasspor'dan Galatasaray maçına rekor prim!

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Sivasspor’un büyük takımlarla oynadığı maçlarda iki katı prim veren ve galibiyeti 30 bin TL ile ödüllendiren yönetim, Galatasaray maçına farklı tarife uygulayacak. Yiğidolar yarın galip gelirse, futbolculara adam başı 50’şer bin TL dağıtılacak.

Sivasspor’un büyük takımlarla oynadığı maçlarda iki katı prim veren ve galibiyeti 30 bin TL ile ödüllendiren yönetim, Galatasaray maçına farklı tarife uygulayacak.

Takımın kazanması halinde şampiyonluk yolunda ciddi hava yakalayacağını göz önünde bulunduran Başkan Mecnun Otyakmaz ve kurmayları, rekor prim belirledi.

50'şer bin TL

Yiğidolar yarın galip gelirse, futbolculara adam başı 50’şer bin TL dağıtılacak. (Fanatik)

Sivasspordan Galatasaray maçına rekor prim

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