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Sivasspor'dan flaş Rey Manaj açıklaması: Hadsiz yorumlar...

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#Sivasspor#Manaj#Galatasaray
Sivasspordan flaş Rey Manaj açıklaması: Hadsiz yorumlar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 17:27

Sivasspor, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonda müdahaleyi yapan Rey Manaj hakkında açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonda yer alan Rey Manaj için Sivasspor'dan açıklama geldi.

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İşte Sivasspor'un duyurusu;

Net Global Sivasspor’umuz, Trendyol Süper Lig’in 15. hafta maçında dün sahamızda Galatasaray’ı konuk etti. Maçın son bölümünde, sporcumuz Rey Manaj’ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahale ile ilgili olarak, kulüp olarak yaşanan olayı dikkatle değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz.

Sporcumuz Rey Manaj’ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz. Ancak bu durumun, oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz’a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup, tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır.

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Kulübümüz, Rey Manaj’ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Sporun temel değerlerini zedeleyen bu gibi tutumların, Türk futbolunun geleceğine zarar verdiği açıktır.

Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübü’ne Avrupa Ligi’nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz.

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#Sivasspor#Manaj#Galatasaray

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