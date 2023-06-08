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Sivasspor'dan Çalımbay’a yeşil ışık: "Yeniden görmek isteriz"

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Sporanasayfa
Sivasspordan Çalımbay’a yeşil ışık: Yeniden görmek isteriz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 09:36

Sivasspor Kulübü, önümüzdeki günlerde yapılacak olan olağan genel kurulun ardından oluşacak yeni yönetimin, kulüple yollarını ayırdığını açıklayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı yeniden takımın başında görmek isteyeceğini duyurdu.

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Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamasında kırmızı-beyazlılarla yola devam etmeyeceğini duyurmuştu. Sivasspor Kulübü de Çalımbay hakkında bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için çok değerli bir isimdir. Çalımbay, görev süresi boyunca takımımıza büyük katkılar sağlamış, kulübümüzü Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa arenasında başarıdan başarıya taşımış ve taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştır. Çalımbay, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak bu başarılarını taçlandırmıştır. Sayın Çalımbay'ın düzenlediği basın toplantısında, 'Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum' sözleri Sivasspor'a olan sevgisini, memleketine olan bağlığını göstermektedir. Olağan genel kurulumuzun ardından oluşacak yeni yönetim kurulunun yeniden Çalımbay'ı takımın başında görmek isteyeceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Çalımbay, memleketine olan bağlılığı ile bugün almış olduğu kararı yeniden gözden geçirecektir. Rıza Çalımbay'ın kararı ne olursa olsun saygıyla karşılıyoruz. Sivasspor camiası olarak kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor ve gelecekteki yaşamında mutluluklar ve başarı diliyoruz. Sivasspor Yönetim Kurulu."

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Sivasspordan Çalımbay’a yeşil ışık: Yeniden görmek isteriz

Çalımbay dönemi 1461 gün sürdü

7 Haziran 2019 tarihinde takımın başına getirilen Çalımbay’ın, 7 Haziran 2023’te görevi tamamlandı. Rıza Çalımbay’ın Sivasspor kariyeri 1461 gün sürdü.

Ekibiyle de yollar ayrıldı

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile kırmızı-beyazlı takıma katılan teknik heyetle de yollarını ayırdı.

Çalımbay’ın teknik ekibinde bulunan Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Ayhan Tenbeloğlu ve Servet Çetin ile danışmanı Kerem Atılmaz’ın da Sivasspor kariyeri sona erdi.

Sivasspordan Çalımbay’a yeşil ışık: Yeniden görmek isteriz


Ligde 1,45 puan ortalaması

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Sivasspor, Çalımbay yönetiminde ligde 1,45 puan ortalaması yakaladı.

Deneyimli teknik adamla ligde bu sezon 36 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 45 gol atan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas ekibi, kalesinde ise 54 gol gördü.

ARŞİV - Rıza Çalımbay ile Uğur Çiftçi, masa tenisinde kozlarını paylaştı...

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Sporanasayfa

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