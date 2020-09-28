İHA
Son Güncelleme:
Sivasspor’dan Azerbaycan mesajı
DG Sivasspor, Ermenistan’ın saldırılarda bulunduğu Azerbaycan’a destek mesajı yayımladı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara Sivasspor da kayıtsız kalmadı. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını yan yana paylaşarak, “Dost değil, kardeş! Can Azerbaycan” mesajı verdi.
Mesajın altına birçok kesimden destek mesajı da geldi.
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle