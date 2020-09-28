Sivasspor’dan Azerbaycan mesajı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara Sivasspor da kayıtsız kalmadı. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını yan yana paylaşarak, “Dost değil, kardeş! Can Azerbaycan” mesajı verdi.

Mesajın altına birçok kesimden destek mesajı da geldi.

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