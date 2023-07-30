Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Lüksemburg derken...

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Sivasspor'da 4 sene çalışan Rıza Çalımbay, geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.

'BÜYÜK BAŞARILARLA GEÇTİ'

Tecrübeli teknik adam, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında şu ifadelerle veda etmişti.

Özellikle son 4 senemiz büyük başarılarla geçti. Bir Anadolu takımının başaramadığını başararak 3 yıl üste üste Avrupa'ya gittik ve Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Bizim yaptığımız şeyler Sivasspor'un tarihinde yok.

Bundan önce nasıl geldiysem, çok iyi bir şekilde ayrıldıysam, bu sene de aynı şekilde ayrılmak istiyorum. Her zaman biz buraya geliriz, burada çalışırız. Hiçbir sorun yok. Şu anda ekibimle düşünürken, ayrılmanın iyi olacağına inandık. Ekip olarak bugün görevimiz zaten bitiyordu

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayıncı kuruluş programında Suudi Arabistan'dan teklif aldığını doğrulayan Çalımbay, "Menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan'dan teklif geldi ama hayır dedim" şeklinde konuştu.

LÜKSEMBURG İDDİASI

Daha sonrasında ise 60 yaşındaki teknik adam için LÜKSEMBURG'un devreye girdiği ve milli takımın başına geçmesi için teklif yaptığı ileri sürülmüştü.

BOSNA HERSEK'TEN TEKLİF

Son olarak Rıza Çalımbay'ın Bosna Hersek Milli Takımı’nın hoca adayları arasında yer aldığı belirtildi. Eylül’deki karşılaşmalar öncesi teknik direktörünü henüz belirlemeyen federasyon yetkililerinin kısa süre içerisinde Çalımbay ile görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

TANIDIK İSİMLER

BOSNA Hersek Milli Takımı'nda Süper Lig'den Edin Dzeko, Edin Visca, Amir Hadziahmetovic ve Haris Hajradinovic gibi isimler de yer alıyor.