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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Sivasspor'dan 4 futbolcuya milli davet

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Sivasspor'dan 4 futbolcuya milli davet
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Demir Grup Sivasspor'da 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivassporlu futbolcu Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu’nda 13-17 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

Max Gradel ise Fildişi Sahili’nin aynı kupada 12-17 Kasım’da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma çağrıldı.

Casimir Ninga da Çad Milli Takımı'nın bu kupada 11-15 Kasım'da Gine ile oynayacağı eleme maçı kadrosuna davet edildi.

Samba Camara ise Mali’nin, Afrika Uluslar Şampiyonası grup maçında 13-17 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

Sivasspordan 4 futbolcuya milli davet

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