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Sivasspor’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 6 eksik

#Sivasspor#Yeni Malatyaspor#Süper Lig
Sivasspor’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 6 eksik

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da 6 eksik bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 6 eksik var.

Sivasspor’da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz, kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare ile sarı kart cezalısı olan Isaac Cofie, Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Gradel ve Erdoğan ceza sınırında

Yeni Malatyaspor maçı öncesi DG Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig’in 25. haftasında yarın Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile Max Gradel, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Karagümrük karşılaşmasında görev yapamayacak.

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Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor ile 10. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 10. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 9 maçın 5’inden Sivasspor, 2’sinden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 24 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.
Sivasspor ve Malatyaspor son olarak bu sezonun ilk yarısında Malatya’da karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında Süper Lig’de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2017-2018 Sezonu
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 2-0
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-0

2018-2019 Sezonu
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 4-4
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

2019-2020 Sezonu
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-3
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 0-1

2020-2021 Sezonu
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 2-2
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 1-0

2021-2022 Sezonu
Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-1

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