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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Villarreal hazırlıkları başladı

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Sivasspor'da Villarreal hazırlıkları başladı
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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında perşembe günü İspanyol temsilcisi Villarreal ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 5’inci haftasında dün oynanan ve 3-1 kazandığı Hes Kablo Kayserispor maçının ardından ara vermeyen Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Villarreal maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde start verdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve As Başkanı Faruk Taşseten de kırmızı-beyazlıların antrenmanını takip etti. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Villarreal ile Demir Grup Sivasspor 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de El Madrigal Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Sivassporda Villarreal hazırlıkları başladı

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