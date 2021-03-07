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GeriFutbol Sivasspor'da Tyler Boyd: "Beşiktaş için de önemliydi"
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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Tyler Boyd: "Beşiktaş için de önemliydi"

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Sivasspor'da Tyler Boyd: "Beşiktaş için de önemliydi"

Sivasspor'un Galatasaray'la 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü atan Tyler Boyd, karşılaşma sonrası konuştu.

Sivasspor'un beraberlik golünü atan Boyd, "Bu maç çok önemliydi. Sivasspor için olduğu kadar Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırmış olduk, çok mutluyum." dedi.

Şampiyonluğa oynayan Galatasaray'dan alınan puanın önemine vurgu yapan Ziya Erdal ise "Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. Biz burada hiç puan almamıştık. Bu ilk oldu. Takım olarak 6 maçtır yenilmiyoruz. Bugün 1 puan almayı başardık." diye konuştu.

Sivassporda Tyler Boyd: Beşiktaş için de önemliydi

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