Sivasspor'da Tyler Boyd: "Beşiktaş için de önemliydi"

Sivasspor'un beraberlik golünü atan Boyd, "Bu maç çok önemliydi. Sivasspor için olduğu kadar Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırmış olduk, çok mutluyum." dedi.

Şampiyonluğa oynayan Galatasaray'dan alınan puanın önemine vurgu yapan Ziya Erdal ise "Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. Biz burada hiç puan almamıştık. Bu ilk oldu. Takım olarak 6 maçtır yenilmiyoruz. Bugün 1 puan almayı başardık." diye konuştu.

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