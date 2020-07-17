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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Sivasspor'da tüm testler negatif!

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 12. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 12. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, Gençlerbirliği maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize 12. kez Kovid-19 PCR testi yaptı." ifadelerine yer verildi.

 

Sivassporda tüm testler negatif

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