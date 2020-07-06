Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan dokuzuncu Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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