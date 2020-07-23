Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda corona virüsüne rastlanmadı!

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize ve tüm personelimize yapılan on üçüncü Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı