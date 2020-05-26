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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 13:59,Son Güncelleme:

Sivasspor'da Süper Lig mesaisi

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Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma, top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde geçekleştirilecek çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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