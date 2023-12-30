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Sivasspor’da Servet Çetin dönemi kapandı

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#Sivasspor#Servet Çetin#Süper Lig
Sivasspor’da Servet Çetin dönemi kapandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 14:57

Sivasspor’da Servet Çetin dönemi sona erdi. Bugün kulüp yönetimi ile yaptığı toplantıda Çetin'in devam etmek istemediği öğrenildi.

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Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı.

Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı.

Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.

Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.

Spor Arena, Servet Çetin'in istifa kararının doğruluğunu teyit etti.

Sivasspor’da Servet Çetin dönemi kapandı

19 maça çıktı

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin’in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.

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#Sivasspor#Servet Çetin#Süper Lig

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