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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 18:30,Son Güncelleme:

Sivasspor'da Samassa ve Barış Yardımcı sağlık kontrolünden geçti

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Sivasspor'da Samassa ve Barış Yardımcı sağlık kontrolünden geçti
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam edildi.

Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli file bekçisi Mamadou Samassa ve defans oyuncusu Barış Yardımcı, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Samassa ve Barış Yardımcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Samassa ve Barış Yardımcı'nın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı

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