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Sivasspor'da sakatlık şoku! Konate ve Camara...

#Sivasspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Sivassporda sakatlık şoku Konate ve Camara...

DG Sivasspor Kulübü, futbolcular Moussa Konate ile Samba Camara’nın sakatlandığını duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı.

Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, futbolcular Moussa Konate ile Samba Camara'nın sakatlandığını duyurdu.

Sakatlıklarla ilgili açıklama yapan Ayyıldız, “Futbolcumuz Moussa Konate'ye yapılan kontrollerde; sol ayak bileğinde on ve arka kısmında kemik yapıda sıkışma, yaygın ödem ve dış yan bağlarda hafif seviyeli yırtık tespit edildi. Samba Camara'ya yapılan kontrollerde ise; sol dizinde kemikte ödem oluştuğu görülmüştür. 2 sporcumuzun da tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır” ifadelerini kullandı.

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#Sivasspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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