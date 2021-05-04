Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın Avrupa hayali! "Hedefimize ulaşmak istiyoruz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, ilk 5 dakikada maça iyi başladıklarını söyleyerek, maçın ilk dakikalarından sonra takımın organizasyonunu kaybettiğini söyledi. Takımın topu kaybettiğinde yeteri kadar etkili olamadığını aktaran Pinto, ilk yarıda ofansif anlamda rakibe zarar verecek pozisyonlar bulamadıklarını ve sadece kaleyi bulan bir şutlarının olduğunu belirtti.

İkinci yarıda takımın iyi toparlandığını ama gol bulamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

"Kenarları iyi kullandıkları için orta alanı dengelemeye çalıştım. Çok garip bir gol yedik. Orada 6 kişiye 2 kişiydik sanırım. İkinci yarıda ofansif olarak daha iyi oynadık. Takım fiziksel olarak tam dinlenmemiş olduğu için ilk yarıda yön değiştirmeleri yapamadık. Bunu dengelemek için ikinci yarıda sistemi değiştirdik. Daha sonra sistem değişikliği ile benim görmek istediğim takımı gördüm. Birçok pozisyon bulduk, rakip kaleyi zorladık ama gol atamadık. Bu maçı kazanıp 5inci olmak istiyorduk."

"Mirza Cihan'ı ilk defa ben oynatmaya başladım burada. Antrenmandaki performansı takıma katkı sunacağını gösterdi. Mirza daha çok çalışmalı ve gelişmeye devam etmeli. Daha zamanı var. Ona biraz zaman tanımak lazım, iyi çalışıyor, takıma katkı sağlayabileceğine kendi de inanıyor."

RIZA ÇALIMBAY: AVRUPA HEDEFİ İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR ÇOK ÖNEMLİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, önemli bir galibiyet aldıklarını ve takımın son 3 maçının Avrupa yolunda çok önemli olduğunu kaydetti.

Çalımbay, galibiyet için sahaya çıktıklarını kaydederek, "İki takım için de Avrupa yolunda önemli bir maçtı. Biz buraya galibiyet için geldik. Her maçı kazanmak için mücadele ediyoruz. Bugün de ilk yarı gayet iyi oynadık. Skoru da yakaladık. İkinci yarı Gaziantep oyuncu ve taktik değişikliklerle baskı oluşturdu. Ama hem defans bölgesi hem de orta sahamız gerçekten mükemmel mücadele etti. İyi bir galibiyetle maçı bitirdik. Şimdi üç tane önemli maçımız kaldı. Kalan bu üç maçımızı da en iyi şekilde bitirip ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Geçmişte çok sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıları aştıktan sonra önemli bir seri yakaladık. Bütün amacımız kalan üç maçı da kazanarak seriyi sürdürmek. Bu maçları kazanıp Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

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