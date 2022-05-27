Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan kupa zaferi sonrası sözleşme açıklaması!

#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Türkiye Kupası

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde uzatma dakikalarında Yukatel Kayserispor’u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı ve en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. İki sezondan beri Avrupa’ya gidiyoruz, bu sezonda yine gideceğiz. Sezon başından beri iyi bir grafik çizdik zaman zaman kötü günler oldu. Ligi erken açtık, en son bitiren olduk ama hedeflerimizden şaşmadık. Türkiye Kupası hedeflerini gerçekleştirdik. Mükemmel bir maç oldu, hem bizim hem Kayseri açısından. İki takımda güzel mücadele etti. Final gibi finaldi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık" dedi.

Haberin Devamı

"SÖZLEŞMEM BİTTİ AMA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

Rıza Çalımbay sözleşmesinin bittiğini ve kimseyle görüşmediğini ifade ederek, "Yarın Sivas’ta kutlamalar olacak. Ondan sonra yönetimle oturup konuşacağız, ona göre geleceğimize bakacağız. Farklı düşüncelerim var ama şimdi benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi hak edenler hak ettiği yere gelmiyor. En çok üzüldüğüm şeyi söyleyeyim. Biz 2 senedir Avrupa’ya gidiyoruz. Bu senede her şeyi yaptık kupayı kazandık. Bu takımın içinde bir kişi milli takıma gitmez mi? Uğur Çiftçi 50 tane maç oynuyor. Orada Kuntz var eski arkadaşım. Niye Sivas’tan bir kişi gitmedi milli takıma" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu

BAKMADAN GEÇME!

Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu