Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan isyan! 'Bilerek mi yapıyorlar?'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay, "Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada; "Biz maça iyi hazırlanamadık, büyük şikayetlerimiz var. Bir futbolcu 72 saat içinde anca kendini toparlayabilir. 20:30'a maç koyuyorlar, gittiğimizde uçağın inip inmeyeceği belli değil. Belki final maçı oynayacağım Başakşehir ile birinci ve ikinci oynuyor. Belki yapan arkadaşlar bilmiyor, Sivas'ta 8'de sıcaklık sıfırın altına iniyor. O saatte ne futbolcu oynayabilir, ne taraftar gelebilir. Dinleniyoruz, bir gün sonra Trabzon'a gidip final maçı oynuyoruz. Bu adaletsizce oluyor, yoksa bilerek mi yapılıyor? Nasıl yapıyorlar, niye yapıyorlar bilemiyorum. Biz Salı ya da Çarşamba oynayabiliriz. Sivas'a bunu yapmasınlar. Oradaki şartlar Antalya, İzmir gibi değil. Antep'e bir gidişimiz var, nasıl olduğunun videosunu yollayayım. Biz şimdi bu maça çıkarken hangi maçı düşünelim? Arkadaşlar oynarken, Başakşehir maçını düşünüyor. Biz şu anda dönemiyoruz, burada kalacağız. Bizim Başakşehir maçını da 20:30'a alsınlar o zaman. Sivas halkı, hafta içi 20:30'da gelemez. Bunu anlamaları gerekiyor, biraz bizi düşünmeleri gerekiyor. Ben 1,5 gün sonra Başakşehir ve Trabzon maçına nasıl çıkayım?" şeklinde konuştu.

Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.





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