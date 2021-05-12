Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı sözleri

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, maçtan önce herkesin kendine göre yorumlar yaptığını kaydetti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk, kendilerinin ise beşincilik hedefi olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Buraya puan ya da puanlar için geldik. Amacımız buradan en kötü puan almaktı ama hedefimiz galibiyetti. Bir deplasman takımı Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynarsa öyle oynamaya çalıştık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Hem kendilerinin hem de Fenerbahçe'nin güzel pozisyonlar yakaladığını anlatan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oynadık, oyunu çirkinleştirecek hiçbir şey yapmadık. Fenerbahçe ikinci yarı risk aldı. Bizim açımızdan önemli bir maçtı. Maç öncesi Hatayspor bizden öndeydi. Onları da yakaladık. Kalan tek amacımız, son maçı kazanıp ligi 5. sırada bitirmek. Takımımla gurur duyuyorum. Hepsinde yorgunluk, bıkkınlık var. En çok maç oynayan takımlardan biriyiz. Büyük özveride bulundular. Güzel bir seri başlattık. Zor durumdan buralara kadar geldik."