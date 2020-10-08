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GeriFutbol Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkat çekti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkat çekti!

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Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkat çekti!
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve bazı futbolcular, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için sosyal medyadan kramponlarıyla fotoğraf paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkati çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla 'ShoesForDMD' zincirini devam ettiriyor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir çeşit kas erimesi hastalığı olan rahatsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için teknik direktör Rıza Çalımbay ile bazı futbolcuların kramponla çekilmiş fotoğrafları da paylaşımda yer aldı.

 

Sivassporda Rıza Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkat çekti

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