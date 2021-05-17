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GeriFutbol Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 11 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 11 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

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Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 11 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve üçü kiralık 11 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Ligi 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra futbolcular Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Isaac Cofie, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ve Serhiy Rybalka'nın sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitecek. 

Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kiralık olarak oynayan Kayode, Casimir Ninga ve Tyler Boyd da sözleşmeleri sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

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Sivasspor yönetiminin, yeni sezon öncesi Rıza Çalımbay ve futbolcularla görüşme yapması bekleniyor.

Sivassporda Rıza Çalımbay ve 11 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

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