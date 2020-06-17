Sivasspor'da Rıza Çalımbay hedefi belirledi

Sivaspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı İH. Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman sonrası resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

“Mutlaka kazanmamız gerekiyordu”



İlk olarak, pazartesi günü sahalarında oynadıkları Denizlispor maçını değerlendiren Çalımbay, karşılaşmada istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Ligdeki bütün takımların yüzde 100 hazır olmadığını kaydeden Çalımbay, “Doğru dürüst bir hazırlık dönemi geçiremedik bu süreçten dolayı. Maçlara başlarken bütün takımlar bulunduğu konumdan daha düşük tempoyla oynadı. Hakikaten istediğimiz gibi olmadı ama rakip 10 kişi kalınca ikinci yarı daha iyi oynadık. Bir sürü de pozisyonlarımız vardı. Kaleye kadar geldik son paslarda değerlendiremedik ama bizim için bu maç çok önemliydi, mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Hazırlık döneminden sonraki ilk maça benziyor ama hazırlık dönemini biz tam hazırlık dönemi gibi yapamadık. Hazırlık maçı yapabilseydik bir iki tane o zaman oyuncularımızın da hepsi hazır olurdu. Maç temposunu da kazanmış olurlardı. Daha iyi daha güzel maç olabilirdi. Her şeye rağmen galip geldiğimiz için çok mutluyuz çünkü kolay bir maç olmadığını biliyorduk. Denizlispor bundan önceki maçlarda çıkıştaydı” ifadelerini kullandı..

“Kadro sıkıntımız var”



Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Konyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, “Konyaspor maçı çok önemli. Buradaki tek sıkıntı sakatlarımız fazla olması. Büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş oynamayacak. Hakan Arslan oynayamayacak, Fernando Andrade’nin, Mustapha Yatabare’nin ve Ziya Erdal’ın durumları belli değil, Emre Kılınç cezalı. O yüzden de kadro sıkıntımız var. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Konyaspor’da da elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız” diye konuştu.