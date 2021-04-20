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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "Ben de Beşiktaşlıyım ama..."

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Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "Ben de Beşiktaşlıyım ama..."

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı camiadan geldiği için her Beşiktaş maçı öncesi çok şey konuşulduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Bundan önce de Beşiktaş maçından önce çok şey konuşuldu, hepimiz Beşiktaş alt yapısından geldiğimiz için çok güzel yetiştik. Öncelik iyi bir insan olmaktı. İş başka, burada bir sorumluluğumuz var, ona göre hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Rıza Çalımbay: "Her maç nasıl hazırlanıyorsak aynı şekilde hazırlandık. Beşiktaş maçı kolay değil, lider bir takım. Beşiktaş'ın son 2 haftadaki neticelerinden dolayı maçın havası da değişti, final maçı gibi maç oldu. Herkesin sorumluluğu var. Bundan önce de Beşiktaş maçından önce çok şey konuşuldu, hepimiz Beşiktaş alt yapısından geldiğimiz için çok güzel yetiştik. Öncelik iyi bir insan olmaktı. İş başka, burada bir sorumluluğumuz var, ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Aynı doğrultudayız. Ben de Beşiktaşlıyım, yıllarca oynamışım ama şimdi doğup büyüdüğüm şehirdeyim."

Sivassporda Rıza Çalımbay: Ben de Beşiktaşlıyım ama...

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