Sivasspor'da Rey Manaj şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

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Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

Ev sahibi ekipte takımın en golcü ismi olan Rey Manaj, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Arnavut forvet, mücadelenin henüz 3. dakikasında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Pozisyon esnasında Göztepeli savunma oyuncusu Koray Günter'le çarpışan ve sert bir şekilde zemine düşen golcü futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından yerden kalkamadı.

Oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Rey Manaj, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİVASSPOR'DAN SEVİNDİREN HABER

Sivasspor, çarpışma sonrası bilincini kaybeden Rey Manaj'ın, hastanede bilincinin açıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir.

Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır.

Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj’ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

YERİNE GİREN SIMIC DE AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Veljko Simic de 32. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

REY MANAJ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sivasspor formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Manaj, 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi.