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Sivasspor'da Rey Manaj kadro dışı kaldı!

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Manaj#Süper Lig
Sivassporda Rey Manaj kadro dışı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 21:35

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Rey Manaj kadro dışı bırakıldı.

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Süper Lig'de bitime yaklaşılırken sıralamayı yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı.

Ligde kalma yarışı veren Sivasspor'da takımın golcü oyuncusu Rey Manaj, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 0-0 biten Bodrum FK maçının ardından Manaj'ın performansını eleştirerek şu sözleri sarf etmişti;

"Öyle yeterli bir kadromuz yok. Kim varsa oynatmaya çalışıyoruz. Maç kazanalım diye riske girdik, hücum oyuncusu kim varsa hepsini aldık ve oynattık. Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık."

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 27 maçta 12 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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#Sivasspor#Manaj#Süper Lig

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