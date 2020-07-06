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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Sivasspor'da puan kayıpları sürüyor! Son 3 maçta...

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Sivasspor'da puan kayıpları sürüyor! Son 3 maçta...
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Süper Lig'in 30. haftasında dün deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligin 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Ligin 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan, 29. haftada iç sahada Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, dün de Kasımpaşa deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. 

Son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan kaybeden Sivasspor, şampiyonluk hedefinden de uzaklaştı.

Sivasspor 9. kez Kovid-19 testi yaptırdı
Sivasspor 9. kez Kovid-19 testi yaptırdı!

Kırmızı-beyazlılar, ligin son 4 haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe ile karşılaşacak.

 

Sivassporda puan kayıpları sürüyor Son 3 maçta...

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