Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

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Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, teknik direktörlük görevine son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Osman Zeki Korkmaz'ın getirildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz. Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSTANBULSPOR PERFORMANSI

Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'un başında çıktığı 63 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 29 mağlubiyet yaşayarak 1.40 puan ortalaması yakalamıştı.

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