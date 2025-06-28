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Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

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#1. Lig#Sivasspor#Osman Zeki Korkmaz
Sivassporda Osman Zeki Korkmaz dönemi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 17:13

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, son olarak İstanbulspor'da görev yapan Osman Zeki Korkmaz'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

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Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, teknik direktörlük görevine son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Osman Zeki Korkmaz'ın getirildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı. Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz. Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSTANBULSPOR PERFORMANSI

Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'un başında çıktığı 63 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 29 mağlubiyet yaşayarak 1.40 puan ortalaması yakalamıştı.

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#1. Lig#Sivasspor#Osman Zeki Korkmaz

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