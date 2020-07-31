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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Sivasspor'da olağan genel kurul 15 Ağustos'ta yapılacak

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Sivasspor'da olağan genel kurul 15 Ağustos'ta yapılacak
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Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, 15 Ağustos'ta yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün olağan genel kurul toplantısı, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Ağustos Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı yer ve saatte toplanacak.

 

Sivassporda olağan genel kurul 15 Ağustosta yapılacak

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