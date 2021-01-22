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GeriFutbol Sivasspor'da Mustapha Yatabare 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Mustapha Yatabare 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı!

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Sivasspor'da Mustapha Yatabare 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı!
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Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 20. haftasında dün sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Mustapha Yatabare, ligde 6 hafta aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Malili santrfor Mustapha Yatabare, bu sezon ligde geride kalan 20 haftada üç kez gol sevinci yaşadı.

Sivas temsilcisinin ligin 5. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendiği karşılaşmada bu sezonki ilk golünü atan Yatabare, kırmızı-beyazlıların ligin 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçta da gol sevinci yaşadı.

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Yatabare, Sivasspor'un ligin 20. haftasında dün Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 3'e yükseltti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan bu sezon geride kalan periyotta 17 maçta forma şansı bulan Yatabare, Fenerbahçe maçında attığı golle 6 maçlık aradan sonra gol sevinci yaşadı.

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Yatabare, Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Sivasspor'un Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada da gol atmıştı.

 

Sivassporda Mustapha Yatabare 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı

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