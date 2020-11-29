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GeriFutbol Sivasspor’da Muammer Yıldırım'dan sevindirici haber! "Negatif olduk çok şükür..."
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Haber Giriş: 29.11.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Sivasspor’da Muammer Yıldırım'dan sevindirici haber! "Negatif olduk çok şükür..."

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Sivasspor’da Muammer Yıldırım'dan sevindirici haber! "Negatif olduk çok şükür..."
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Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’a kaleci Muammer Yıldırım’dan sevindirici haber geldi. Son korona virüsü testi negatif çıkan file bekçisi, takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Bir süredir korona virüsü ile mücadele veren Sivasspor’un kalecilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım, hastalığını atlattı ve takımdan ayrı düz koşulara start verdi. 

30 yaşındaki deneyimli kaleci, sosyal medya hesabından kulüp tesislerinde koşu yaptığı videoyu paylaşarak, “Negatif olduk çok şükür” notunu ekledi.

 

Sivasspor’da Muammer Yıldırımdan sevindirici haber Negatif olduk çok şükür...

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