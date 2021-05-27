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GeriFutbol Sivasspor'da Max Gradel ve Faycal Fajr'a milli davet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Max Gradel ve Faycal Fajr'a milli davet

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Sivasspor'da Max Gradel ve Faycal Fajr'a milli davet

Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları Max Gradel ve Faycal Fajr, ülke milli takımlarına davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Max Gradel, Fildişi Sahili'nin 12 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Gana ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosunda yer alacak. 

Fayçal Fajr ise Fas'ın 8 Haziran Salı günü Gana'yı konuk edeceği hazırlık maçının kadrosuna çağrıldı.

Açıklamada, "İki sporcumuza da milli takımlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Sivassporda Max Gradel ve Faycal Fajra milli davet

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