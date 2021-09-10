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GeriFutbol Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 00:07 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi

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Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Bel ağrısı şikayetinde bulunan Leke James’e yapılan kontrollerde, alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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