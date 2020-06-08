MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadı
GeriFutbol Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 08.06.2020 - 18:46,Son Güncelleme:

Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor'da Kovid-19'a rastlanmadı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara dördüncü kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan dördüncü Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle