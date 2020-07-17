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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

Sivasspor'da koronavirüs testleri negatif!

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Sivasspor'da koronavirüs testleri negatif!
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 12. kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 12. Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

 

Sivassporda koronavirüs testleri negatif

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