Sivasspor'da koronavirüs testleri negatif!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 12. Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

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