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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı
tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 21 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Sivassporda Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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