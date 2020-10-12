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Futbol
Haber Giriş: 12.10.2020 - 20:24 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

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Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı.
Sivasspor, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivassporda Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

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