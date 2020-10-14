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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları! Top kapma, pas ve pres...

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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise gruplar halinde yarı saha ve minyatür kale maç yaptı.

Sivassporda Kayserispor hazırlıkları Top kapma, pas ve pres...

Kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Baver Kuçkar, kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı.

Savunma oyuncusu Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar da antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

 

Sivassporda Kayserispor hazırlıkları Top kapma, pas ve pres...

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