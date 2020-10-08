MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor'da Kayserispor hazırlıkları! Top kapma, pas ve pres...
GeriFutbol Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları! Top kapma, pas ve pres...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları! Top kapma, pas ve pres...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları! Top kapma, pas ve pres...
Abone Olgoogle-news

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. 



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ve orta şut çalışması gerçekleştirdi.

Sivassporda Rıza Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkat çekti
Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkat çekti!

Bu arada Demir Grup Sivasspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından gerçekleştirilecek Başkent Kupası'nda 10 Ekim Cumartesi günü Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın öğleden sonra bu maç için Ankara'ya gidecek.

 

Sivassporda Kayserispor hazırlıkları Top kapma, pas ve pres...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle