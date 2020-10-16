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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları! Taktik ve şut çalışması...

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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idmanda futbolcular, son bölümde taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde durdu ve şut çalışması yaptı.

Sivassporda Kayserispor hazırlıkları Taktik ve şut çalışması...

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Kayseri'ye hareket edecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

 

Sivassporda Kayserispor hazırlıkları Taktik ve şut çalışması...

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