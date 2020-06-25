Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı ve son bölümde ise çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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