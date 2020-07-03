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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

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Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü.

Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği idmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

 

Sivassporda Kasımpaşa mesaisi sürüyor

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