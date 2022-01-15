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Sivasspor'da ilk 11'den 3 isim yok! Trabzonspor'da Vişça ilk 11'de oynar mı? Öne çıkan iddaa...

#Misli.Com#İddaa#Sivas Trabzon
Sivassporda ilk 11den 3 isim yok Trabzonsporda Vişça ilk 11de oynar mı Öne çıkan iddaa...

İdeal 11'inden 3 önemli parçası olmayan Sivasspor ile Edin Vişça transferiyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor kozlarını -4 derecede ve kar yağışı altında paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

SİVASSPOR

Konya deplasmanında 1-0 kazanarak ligin ikinci yarısına başlayan Sivasspor'da 3 önemli eksik var!

Tecrübeli kaptan, orta sahanın en önemli ismi Hakan Arslan sakat; Fayçal Fajr ve Max Gradel ülkelerinin milli takımları ile (Fas & Fildişi Sahili) Afrika Uluslar Kupası'nda...

Kaptan ve Fajr'ın yokluğunda orta alanda Isaac Cofie ile Kerem Atakan Kesgin'in yanında Koray Altınay izleyebiliriz.

Yiğidolar zorlu maç öncesi son antrenmanı basına kapalı yaptı ve sonrasında sadece Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme paylaştı. Hafif sakatlıkları bulunan tecrübeli sol bek Ziya Erdal, as kaleci Ali Şaşal Vural ve as savunmacı Caner Osmanpaşa'nın durumları maç saati netleşecek.

TD Rıza Çalımbay'ın ilk 11'deki kaleci tercihi Muammer Yıldırım, stoper ikilisi "Goutas & Camara" olabilir.

TRABZONSPOR

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Konyaspor'un evinde Sivasspor'a yenildiği hafta Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız geçen Trabzonspor, zirvede farkı yeniden 10 puana çıkartmıştı.

Bordo-mavili ekipte yeni transferler Edin Vişça, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan deplasman kafilesinde yer aldı.

TD Abdullah Avcı son 4 resmi maçı kaçıran Vitor Hugo'yu riske etmeyecektir. Stoperde "Hüseyin & Denswil" devam eder; sol bekte bir diğer yeni transfer Puchacz'ı izleyebiliriz.

Manolis Siopis ve Anthony Nwakaeme koronavirüs karatinasında. Nwakaeme'nin yokluğunda Vişça'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Son 5 lig maçında 6 gol katkısı (5 gol - 1 asist) veren Andreas Cornelius'u hücum merkezinde görmeye devam edeceğiz. Vişça'nın ters kanadında Abdülkadir Ömür oynar, arkalarında "Dorukhan, Hamsik & Bakasetas" üçlüsü olur.

Sivassporda ilk 11den 3 isim yok Trabzonsporda Vişça ilk 11de oynar mı Öne çıkan iddaa...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 9 gol)

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 5'i "karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Sivasspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,79 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,89'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,47 iken Misli.com'da 1,55!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%29'luk kesim bordo-mavili ekibin zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla dönmesini bekliyor...

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%10'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve her iki takımdan da gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Sivassporda ilk 11den 3 isim yok Trabzonsporda Vişça ilk 11de oynar mı Öne çıkan iddaa...

Sivasspor, Trabzonspor maçına böyle hazırlandı...

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#Misli.Com#İddaa#Sivas Trabzon

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