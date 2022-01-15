Sivasspor'da ilk 11'den 3 isim yok! Trabzonspor'da Vişça ilk 11'de oynar mı? Öne çıkan iddaa...

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SİVASSPOR

Konya deplasmanında 1-0 kazanarak ligin ikinci yarısına başlayan Sivasspor'da 3 önemli eksik var!

Tecrübeli kaptan, orta sahanın en önemli ismi Hakan Arslan sakat; Fayçal Fajr ve Max Gradel ülkelerinin milli takımları ile (Fas & Fildişi Sahili) Afrika Uluslar Kupası'nda...

Kaptan ve Fajr'ın yokluğunda orta alanda Isaac Cofie ile Kerem Atakan Kesgin'in yanında Koray Altınay izleyebiliriz.

Yiğidolar zorlu maç öncesi son antrenmanı basına kapalı yaptı ve sonrasında sadece Hakan Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme paylaştı. Hafif sakatlıkları bulunan tecrübeli sol bek Ziya Erdal, as kaleci Ali Şaşal Vural ve as savunmacı Caner Osmanpaşa'nın durumları maç saati netleşecek.

TD Rıza Çalımbay'ın ilk 11'deki kaleci tercihi Muammer Yıldırım, stoper ikilisi "Goutas & Camara" olabilir.

TRABZONSPOR

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Konyaspor'un evinde Sivasspor'a yenildiği hafta Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız geçen Trabzonspor, zirvede farkı yeniden 10 puana çıkartmıştı.

Bordo-mavili ekipte yeni transferler Edin Vişça, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan deplasman kafilesinde yer aldı.

TD Abdullah Avcı son 4 resmi maçı kaçıran Vitor Hugo'yu riske etmeyecektir. Stoperde "Hüseyin & Denswil" devam eder; sol bekte bir diğer yeni transfer Puchacz'ı izleyebiliriz.

Manolis Siopis ve Anthony Nwakaeme koronavirüs karatinasında. Nwakaeme'nin yokluğunda Vişça'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Son 5 lig maçında 6 gol katkısı (5 gol - 1 asist) veren Andreas Cornelius'u hücum merkezinde görmeye devam edeceğiz. Vişça'nın ters kanadında Abdülkadir Ömür oynar, arkalarında "Dorukhan, Hamsik & Bakasetas" üçlüsü olur.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 9 gol)

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 5'i "karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

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%29'luk kesim bordo-mavili ekibin zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla dönmesini bekliyor...

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Sivasspor, Trabzonspor maçına böyle hazırlandı...