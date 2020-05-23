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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 22:16,Son Güncelleme:

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

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Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
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Demir Grup Sivassporlu futbolcular, çalışmalarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve topla koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Sivasspor, 25 Mayıs Pazartesi saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Süper Lig'de kalan maçlar için hazırlıklarını sürdürecek

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