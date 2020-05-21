AA
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Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte akşam antrenmanında yer alan futbolcular, top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 17.30'da takım halinde çalışmalarını sürdürecek
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