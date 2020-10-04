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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor

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Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor
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Süper Lig'de 4. haftayı bay geçen Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Pas çalışmasıyla idmanı sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ve dayanıklılık koşusu yaptı.

 

Sivassporda hazırlıklar devam ediyor

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