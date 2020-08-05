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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 18:17,Son Güncelleme:

Sivasspor'da Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçti!

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Sivasspor'da Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçti!
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı.

Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Hakan Arslan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Hakan Arslan'ın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı

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