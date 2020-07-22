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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Sivasspor'da Göztepe hazırlıkları devam etti

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Sivasspor'da Göztepe hazırlıkları devam etti
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda 25 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

 

Sivassporda Göztepe hazırlıkları devam etti

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