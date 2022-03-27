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Sivasspor'da Giresunspor mesaisi

#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri
Sivassporda Giresunspor mesaisi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 31’inci hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00’de başlayan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında çabukluk çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde bire bir hücum ve savunma çalışmaları yaptıktan sonra çift kale maçla günü tamamladı.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Pedro Henrique ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor 02 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Çotanak Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

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#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri

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